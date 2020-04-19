調查指逾3成醫護重用防護物資　護士自評壓力高近7分

新冠肺炎疫情持續多月，醫院管理局屢次傳出防護裝備不足問題，香港護士協會一項調查發現，逾7成人表示院內保護衣(PPE)及N95口罩供應不足，逾3成人表示需重用面罩、外科口罩和N95口罩等防護裝備。調查亦發現，護士自評其精神狀態、情緒及心情和工作士氣均處於低水平，以10分為最高分，平均分約4分，而工作壓力的平均分則達6.9分。

護協於本月3日訪問1830名護士，當中75.1%的受訪者指出醫管局的PPE並不足夠；另外分別有73%和62%的受訪者指出N95口罩和面罩供應並不足夠。就重用防護物資的情況，有53%受訪者指出需要重用醫管局提供的眼罩，而面罩、外科口罩和N95口罩亦有超過30%受訪者表示需要重用。另有近90%受訪者認為醫管局為員工提供的保障和感染控制指引對前線同事的保護並不足夠，亦會擔心因防護裝備的質素問題而受到感染。

按聯網分類，九龍西聯網的防護物資供應情況最為短缺，各項防護物資不足的情況均處於各聯網中的頭三位，其次為港島西聯網則有四項防護物資短缺排名頭三位，包括N95口罩、眼罩、酒精搓手液和手套。重用物資上，以九龍東聯網的情況最為嚴重，其眼罩、面罩、外科口罩、N95口罩、PPE及手套的重用比率，均是各聯網的頭三位。

醫管局早前啟用由普通病房改裝的二線隔離病房，接收情況穩定病人，但調查發現，有84%人認為二線病房的換氣及過濾功能並不符合標準，逾半人指出現時的「二線隔離病房」並沒有劃定的區域，讓醫護卸除防護裝備。另外，有92%受訪者表示對二線病房配置和功能不足而擔心受到感染。

護協表示，調查顯示現時大部分在醫管局工作的同業正面對防護裝備不足的問題，不少護士亦憂慮醫管局的感染控制指引亦未能防止同業受到病毒感染，令醫護未能安心抗疫。二線病房方面，大部分受訪者認為醫管局應定義二線病房為「高危地區」，並為在二線病房當值的同業提供「緊急應變特別津貼」、「特別租賃津貼」和洗滌期。

協會又提到，因醫管局現時的軟件和硬件問題，雖然病房護士人手稍高於合格的水平，但同業的精神狀態、情緒及心情、工作壓力和士氣均處於不理想的狀態，會對整體抗疫的情況產生負面影響。