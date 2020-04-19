高中擬5月4日復課　初中生遲1周才重返校園

在澳門，新冠肺炎疫情導致學生停課逾月。教青局今(19日)公布復課新預案，表示高中教育階段將於5月4日復課；初中教育則在下月11日復課；而小學、幼兒教育和特殊教育，將視乎中學復課後和疫情的變化再決定具體日期。

至於幼兒教育階段及特殊教育，將以更彈性的方式處理復課，或不排除本學年不回校上課，局方會積極與衞生部門協商跨境學生的通關事宜，為他們能順利復課提供適切支援。

教青局局長老柏生呼籲跨境師生，必須密切留意最新的防疫及通關政策，做好準備。他重申在復課後，家長可視乎疫情發展和學生需要，向學校提出合理缺勤的申請，而學校應作彈性處理；至於若家中沒有人可照顧幼童，家長可申請回校照顧，學校可按實際情況作出審批，並由初中復課日起，在遵守衞生防疫標準下，為幼兒教育、小學一至三年級、特殊教育學生提供有限度的幼童照顧措施，但不會提供教學活動。

老柏生續指，教青局已為學校制訂復課指引，內容涵蓋衞生防疫措施、教與學、評核與升留級等方面。為確保順利復課，局方會提供支援，協助學校於復課前，依據復課指引模擬演習；若復課後，澳門出現確診個案時，當局將與衞生部門商討按個案的不同性質，研判是否需要全部或部分學校停課，或無須停課。