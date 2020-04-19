網購口罩後負責人失蹤　部分苦主今報警求徹查　

新冠肺炎疫情下口罩騙案屢現。有政黨自3月起收到70多名市民求助，指於1月底在網上透過一間清潔公司購買一款南韓醫療口罩，惟到了指定日期仍未獲發貨。買家其後要求退款，但公司一直拖延，只供買家選擇「繼續等」、「轉購印尼口罩」或「安排於3月底退款」，然而至今，買家卻仍未能取得口罩或退款，公司負責人亦告失蹤。受害人今日(19日)報案，冀警方能調查事件，還苦主公道。

數名苦主到警總外請願，指出至今未獲退款涉及的金額約10萬港元，其中被「拖數」最多金額的苦主涉款5萬港元。雖然大部分苦主只被拖欠「一千幾百(港元)」，但由於他們較多是家庭主婦、孕婦或是從事物業管理等的基層人士，在疫情和經濟環境不明朗的時期，數百元對基層家庭亦極為重要；政黨又批評該清潔公司利用「假的口罩希望」從而騙取金錢，做法無良無恥。該黨曾聯絡過該公司負責人，但對方聲稱現時在內地被隔離。

警方發表人回覆表示，灣仔警署今日接獲4人報案，指經網上社交平台向一間公司訂購口罩，其後未有收到有關貨物，並與賣家失去聯絡，懷疑受騙，涉案金額共約1.9萬港元。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。