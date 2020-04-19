即晚回應拘控黎智英　鄧炳強面對群眾盡顯忠誠勇毅

警方昨(18日)展開反修例示威以來最大規模的追捕行動，拘控壹傳媒黎智英等15人，警務處處長鄧炳強昨晚隨即會見傳媒，除指不會理會涉案人士是否有能力控制傳媒，更不點名批評被捕的資深大律師李柱銘。議員葛珮帆讚揚鄧炳強勇於承擔及面對群眾，是殖民時代的警務處處長從未見過，「當年嘅處長唔使恨」，根本不會走出來面對群眾，鄧是回歸以來第一人，敢於作出承擔，所以稱得上為「一哥」，盡顯警隊新口號「忠、誠、勇、毅」。

保安事務委員會主席陳克勤亦指，警方昨日的拘控行動，完全體現法律面前人人平等，不論你是否傳媒大老闆，還是資深法界人士，「總之你犯法，就要拉你」，完全無畏無懼，若警隊管理層早於2014年違法佔領行動時就有鄧炳強的作風，香港現在肯定會更好，「唔會將歪理變真理」。他又讚揚鄧炳強上任後做了大量打擊罪案的工作，防疫工作亦做得相當好，相信他有能力將香港變回亞洲最安全城市之一。

警司協會主席陳民德表示，完全支持處長下令的執法行動，指警隊每一個拘控工作都是建基於是否有人犯法，若無證據是不會作出拘捕；他又指，認同處長對一些受過高深教育又德高望重的人士所作出的批評，因做任何事情，也不能以違法手段達到目的，更不可煽動年青人犯法，認為處長於抗暴工作上勇於承擔，旗幟鮮明。

警務督察協會主席伍偉基指處長做得非常好及正確，帶出正確的訊息給香港所有市民，切勿因任何理由作出違法行為，否則須面對法律制裁。

警察隊員佐級協會主席林志偉亦指，在控制疫情的關鍵時刻，除一班真正愛護香港的醫護人員願意捨身外，處長帶領前線警務人員作出配合，共同控制疫情，有信心處長可以帶領警隊回復港人以前熟悉的香港。