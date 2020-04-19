反修例風波爆發後　黎智英兩度赴美唱衰香港

壹傳媒黎智英等民主派人士昨日(18日)被警方拘捕後，英美兩國官員或議員隨即發聲聲援，當中包括美國國務卿蓬佩奧、眾議院議長佩洛西和國會及行政當局中國委員會主席麥戈文。事實上，被內地官媒批評為「叛國禍港四人幫」之首的黎智英曾於去年6月反修例風波爆發後，兩度赴美「唱衰香港」，並會見美國副總統彭斯、蓬佩奧、佩洛西等人，又請求華府發表言論支持和鼓勵香港的年輕抗爭者，又爭取美國國會通過《香港人權及民主法案》制裁香港或港府官員。

在反修例衝突爆發之初，黎智英曾於去年7月上旬赴美國華盛頓，分別會見美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧，並談及有關修訂《逃犯條例》的事態發展，以及香港一國兩制自治地位。黎又與美國總統國家安全事務助理博爾頓會面，二人談論反修例風波事宜，黎更懇請博爾頓盡量以行動支持香港人，又請求美國政府發表言論，支持和鼓勵香港的年輕抗爭者。此外，黎於此次赴美之行亦與美國助理國務卿史迪威及3名美國共和黨參議員會面，討論香港當前局勢。

同年10月下旬，黎智英於美國國會審議《香港人權及民主法案》期間再次赴美，爭取美國國會通過該法案。黎此行先後到訪三藩市及華盛頓，又聯同「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子朱牧民，及香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，與4名共和黨參議員討論香港最新形勢。此外，黎亦聯同被指為「叛國禍港四人幫」的民主黨創黨主席李柱銘等人，會見佩洛西、史迪威、麥戈文等人，希望美國持續關注香港事務。