經民聯以工商帶動經濟　專業改善民生

香港經濟民生聯盟（簡稱：經民聯）於二○一二年十月，由一群理念相近的工商及專業界人士創立，現為立法會第二大黨，擁有八個議席，包括一個地區直選議席及七個功能界別議席，創黨主席梁君彥為現任立法會主席。聯盟以「工商帶動經濟，專業改善民生」為理念，凝聚各界力量，推動社會多元發展，建構香港工商界、專業界與廣大市民溝通的橋樑，積極推動兩岸四地的經貿合作與文化交流，為香港的長遠發展出謀獻策，為港人的福祉做實事。

在反對修訂《逃犯條例》風波及新冠肺炎疫情雙重夾擊下，經民聯認為現時應努力拚經濟，穩企業、保飯碗，而非搞政治的時候。工業界議員梁君彥和吳永嘉極度關注本港工業發展，吳擔心設於珠三角及國外的製造業面對封關，無法全面復工仍要供社保勞保，冀政府與內地商討暫停供款半年，協助渡過難關。

商界議員林健鋒及金融服務界議員張華峰均積極推動經濟發展，為工商中小企提供需要的支援。疫情對工商界、出口貿易及製造業造成嚴重影響，林促政府推出還息不還本，救活垂死的工商界。張就關注金融服務業面對的困難及長遠發展，冀政府為中小企業打造更優良的營商環境。

地產及建造界議員石禮謙和工程界議員盧偉國，則致力推動土地發展、興建房屋及各項大型基建工程，創造就業及力保打工仔飯碗，達致完成市民的置業夢及美好生活。石關注公營房屋供應不達標，建議政府可重推租置計劃，讓公屋租戶以低廉價格購買單位，提高市民歸屬感，減少社會矛盾，亦要求政府盡快撤銷樓市的「辣招」措施，避免樓市悲劇重演。盧偉國則希望政府開發更多土地建屋，同時尋求持續發展機遇，與粵港澳大灣區達致互聯互通，政府亦應關心及幫助年輕人投身工程業界，讓業界生生不息。

至於鄉議局功能界別議員劉業強及九龍西地區直選議員梁美芬，則分別專注新界鄉郊及地區等工作，其中劉為新界原居民及非原居民謀福祉，化解城鄉矛盾，專注鄉郊發展，督促政府善用及發展農地、棕地及閒置土地，望政府制訂明確時間表，快而準地增加房屋供應。梁美芬專注改善九龍西地區的經濟民生外，亦在多個範疇如法律、教育、衞生等方面均有出色的表現。同時她亦反黑暴、反攬炒，面對現時法治受到嚴重威脅，眼見立法行為變質及愈來愈多年輕人犯法，希望將自己的法律專業知識應用於政界。

經民聯扎根香港，為香港做實事，一直重視以聯盟的工商專業服務優勢結合地區工作，並堅定維護包括自由、民主、法治、公義在內的核心價值。經民聯擁有專業團隊，全力支援各級議員工作，進行政策研究，並在資源及行政上支援聯盟成員的地區服務，制訂長期計劃，擴大及加強服務範圍，直接走入群眾，改善市民生活質素。聯盟同時會用心聆聽各界意見，理性討論及深入分析所有議題，以務實的態度與政府和不同立場的團體尋求合作，達致多贏局面。