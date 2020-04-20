東方日報A1：包庇黎智英　外部勢力兇群而出

被炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英在內的十五名民主派人士，上周六（18日）被警方拘捕後，外國政客便急不及待對事件說三道四，繼長期陰魂不散的末代港督彭定康率先發聲指北京及港府埋葬「一國兩制」後，英國外交部亦表示對事件表達關注，會密切留意事態進展。另多名美國官員及議員亦先後發表言論，指香港民主與人權遭受攻擊，促請美國總統特朗普盡快執行《香港人權與民主法案》。對此，外交部駐港特派員公署發言人昨日回應，認為警方行動是依法執法，任何外國無權干預，同時批評美國政客為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治。

彭定康前日率先「回魂」發聲，指正當全球的焦點集中在新冠肺炎疫情，北京及其屈從的香港政府邁出了另一步埋葬一國兩制，拘捕爭取民主及法治的示威領袖，史無前例地打擊香港價值，是專制政府的所作所為，又稱見到北京決意要壓制香港。英國外交部亦對事件表達關注，聲言會密切留意事態進展，期望拘捕及司法程序以公平及透明的方式進行，並指和平示威的權利是香港生活方式的基礎，並受《中英聯合聲明》及《基本法》保障，任何示威都應以和平方式進行，同時促請港府進行有意義的對話重建信任。

多名美國政客亦隨即發聲，去年曾與黎智英會面的國務卿蓬佩奧在社交平台Twitter發文稱，事件令人深感憂慮，認為將執法政治化有違言論、結社、和平集會自由的普世價值。同樣曾與黎見面的眾議院議長佩洛西指，香港民主與人權仍遭受攻擊，要求總統特朗普盡快執行《香港人權與民主法案》。而國會及行政當局中國委員會主席麥戈文同樣呼籲，要求特朗普盡快執行有關法案。

美國司法部長巴爾亦發聲明指香港警方拘捕十五名民主派人士的行動，是攻擊港人享有的法治和自由。至於有份推動民主法案的共和黨參議員魯比奧，則批評香港領袖及北京將香港司法系統變成中共鬧劇。參議院共和黨領袖麥康奈爾就指，不容許中共利用疫情大流行，去掩飾拘捕和平民主領袖，又指自己會與香港站在一起。

對於「過氣末代港督」彭定康及美國政客公然對香港問題發表意見，指指點點，外交部駐港特派員公署發言人對此予以嚴正批駁，指美方政客無視事實，歪曲《中英聯合聲明》，以所謂「透明度、法治和高度自治」作幌子為反中亂港分子開脫罪責，再次暴露其與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡行徑，必定遭到國際社會共同譴責。

外交部駐港特派員公署發言人又強調，香港警方對涉嫌組織及參與未經批准的集結的疑犯採取行動是依法執法，是維護香港法治，也是港府在行使《基本法》授予的權力，合理且合法，任何外國無權干預。香港是法治社會，有法必依、違法必究，無人可凌駕於法律之上，並敦促美方遵守國際關係基本準則，立即停止干預香港事務。

上周六，警方展開大規模追捕行動，包括壹傳媒黎智英、議員梁耀忠、民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕、工黨李卓人及何秀蘭、公民黨吳靄儀、社民連梁國雄及陳皓桓等十五人均被拘捕，他們涉嫌於去年八月十八日、十月一日及十月二十日反修例示威遊行中，違反「組織未經批准的集結」和「參與未經批准的集結」被捕。其中五人另涉公告未經批准的遊行，即日被押返警署扣查及被控相關罪名，案件下月十八日在東區法院提堂。