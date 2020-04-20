東方民調：屢揭嚴重罪案　涉南亞幫假難民

樓上吧如雨後春筍「遍地開吧」，「冚完又開」，多間樓上吧無論有牌或無牌，屢被揭發牽涉藏有武器、毒品交易及賣淫等刑事罪行，部分酒吧更疑有黑幫操控，衍生的治安問題令人憂慮。有學者直指樓上吧烏煙瘴氣，地理隱蔽難以監管，早已淪為罪惡溫床，認為港府應停止發牌，以取締樓上吧。

新冠肺炎疫情肆虐，港府早前宣布對多個高風險場所發出停業令，當中包括勒令酒吧等售賣酒類供人就地享用的處所關閉，禁酒吧令在本月三日生效。

惟尖沙咀一間樓上吧卻無視規例，期間更出蠱惑招，於深宵時分鎖前門、開後門，在場內招待逾六十名客人，最終遭警方搗破。

涉事負責人被控違反相關禁令，裁判官形容被告有計劃違規，判入獄七日，成為首宗違反酒吧禁令而判囚的案件。

香港現時有逾三百間持牌樓上吧，無牌的更是遍地開花。樓上吧屢涉及嚴重罪案，當中包括藏毒、販毒、藏有攻擊性武器、持刀傷人、管理賣淫場所、非法收受賭注、無牌賣酒等，不少案件更涉及黑社會背景人士、未成年青少年及南亞幫假難民，反映樓上吧已成藏污納垢之地。

樓上吧氾濫成災，有牌或無牌皆危機四伏，樓上吧一般在商住樓宇內經營，不僅構成火警及安全隱患，帶來噪音問題，酒客在商住樓宇內醉酒鬧事，對住戶造成長期滋擾，令大廈變得品流複雜。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，樓上吧是罪惡溫床，由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，又認為樓上吧監管困難，更會向未成年人士賣酒，青少年光顧有關酒吧時，有機會被招攬成黑幫新血，港府應取消向樓上吧發牌制度，取締問題酒吧，以制止罪惡溫床滋生。