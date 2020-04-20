東方民調：樓上吧兼營賭毒　共享水煙恐播疫

在新冠肺炎疫情嚴重下港府實施禁聚令及關閉酒吧，有蠱惑樓上吧被揭違規招客，而禁令前部分樓上吧違例吸水煙一直嚴重，顧客共用水煙壺恐增播疫危機。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者轟港府監管不力，樓上吧掃之不盡如無王管，更氾濫成「禍」，藏污納垢播毒又播疫，受訪者又歸咎港府長期漠視樓上吧危機，促當局檢討發牌制度。

與酒吧有關的新冠肺炎確診個案成最大感染群組，而在禁令生效前，尖沙咀有樓上吧竟在疫情肆虐下，以低價水煙及酒類飲品作招徠，吸引不少顧客光顧，共用水煙壺吞雲吐霧，分分鐘釀集體感染。根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人在禁煙區內吸食水煙可被檢控，惟衞生署執法不力，檢控違例吸水煙數字偏低。過去三年，控煙酒辦公室接獲約九百四十宗涉及酒吧的違例吸煙投訴，於酒吧進行逾三千次巡查，並就違例吸煙發出約六百九十張定額罰款通知書或傳票，當中四十九宗涉及水煙。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百八十一名十八歲或以上市民，結果顯示，港府實施禁聚令及關閉酒吧後，警方搗破有樓上吧違例招客，三成八受訪者認為，反映樓上吧位置隱蔽如無王管；三成二轟當局巡查及檢控不力；兩成五認為，應檢討發牌制度。

疫情嚴重肆虐，仍有樓上吧以水煙作招徠，顧客在密封空間共用水煙壺吞雲吐霧，五成二受訪者憂淪為高危活動恐播疫；兩成三直斥樓上吧氾濫成禍；兩成一擔心酒吧群組感染停不了。

衞生署檢控在酒吧違例吸水煙數字一直偏低，三成五批評毫無阻嚇力；三成一認為，疫症期間應加大力度檢控；三成轟當局縱容另類播毒溫床。

部分樓上吧涉黑幫操控，兼營賭檔、販毒，甚至無牌經營，五成一形容樓上吧藏污納垢淪為罪惡溫床；兩成九促當局加強掃蕩；一成八憂年輕顧客恐成為拉攏對象。

樓上吧一般在商住樓宇內經營，靠近民居，五成三受訪者直指，造成滋擾及影響住客；兩成四質疑發牌制度存漏洞；兩成認為消防安全成疑。

有前酒牌局成員指難有效規管樓上吧，四成八受訪者促港府應盡快取締樓上吧；三成一轟港府漠視危機；一成七批評束手無策，掃之不盡。

綜觀情況，大部分受訪者直指樓上吧危機四伏，帶來消防、治安等問題，滋擾居民，惟港府一直視而不見，巡查及檢控不力，任由樓上吧百花齊放，淪為隱形炸彈。