探射燈：虛假會所來者不拒　隨時違禁聚令

陸偉雄表示，若會員制形同虛設，而會址又多於4人聚集，則有機會干犯禁聚令。

疫情持續，專家呼籲宜減少社交聚集。政府上月底刊憲訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，禁止市民在公眾地方多於4人的聚集。筲箕灣一間持會社牌照的聯誼會提供麻雀活動，除處所管理人懷疑違反麻雀活動禁令，在內打麻雀的人，亦有機會干犯「禁聚令」。

執業大律師陸偉雄表示，若會址屬私人地方則不受禁聚令影響，惟有些會址列明只招待會員，卻來者不拒，則有機會犯法。「聲稱係私人地方，但冇申請同考核，咩人都可以入，咁呢啲喺法律上可以稱為『虛假會所』，如果裏面有多過4人聚集，都有機會犯咗禁聚令。」

有關規例下，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人，可藉繳付定額罰款2000港元，解除因該罪行而須負的法律責任。

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