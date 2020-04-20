探射燈：筲箕灣會社　違法聚賭有前科

筲箕灣一幢住宅大廈閣樓，有10多間以漁民、海鮮業名義開設的互助社、聯誼會、娛樂會等，當中只有7所屬持牌會社，獲民政總署的牌照事務處發出「合格證明書」。惟上址多次被警方搗破有人經營賭博場所及參與非法賭博，每月抽水逾百萬元。有區議員促請警方加強巡邏和執法，防止賭檔死灰復燃。

警方2013及2019年分別於該大廈進行大型掃蕩賭博行動。去年行動中搗破9個非法賭檔，主要以街坊為目標。場地有專人主持，提供食物及飲品，亦有閉路電視監控，每人每小時收取50至100元的手續費及佣金。警方於行動中拘捕100多人，當中8人涉嫌違法經營賭場被捕。

東區區議員郭志聰指，上址的賭檔存在多年，不時收到街坊投訴，擔心長者沉迷賭局損失金錢。會社牌照容許會員於處所內進行麻雀耍樂活動，但嚴禁抽佣。郭指外人難以了解會社內的「遊戲規則」，有沒有「抽水」，若沒有警方的調查配合，容易被不法之徒濫用，變相「攞正牌」開設賭局。他認為現時警方的行動並不足夠，促請警方加強巡邏，必要時採取大型執法行動。

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