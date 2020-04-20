探射燈：酒樓變竹館　聯誼會犯聚　東網直擊雀友播毒

政府月初限制人群聚集，包括暫停餐飲處所及會址的麻雀天九活動。惟東網直擊多間聯誼會社無視禁令，以電動麻雀枱大開雀局，高峰時一室更聚集12人；有供雀局晚飯的酒樓亦公然「犯禁」，在政府飭令暫停麻雀耍樂活動後，仍提供雀局款待。有議員批評政府的新規例宣傳不足，令持份者無所適從，並呼籲市民及商戶應齊心抗疫。

筲箕灣一幢住宅大廈不時傳來此起彼落的麻雀聲，旁邊一條昏暗的走廊內，藏身逾10間以漁業、海鮮業名義開設的互助社、聯誼會、娛樂會等，門外均貼上「只招待會員」的告示。每間400至500平方呎的處所內，放置3至10張電動麻雀枱，還有「主持」疑在門外「睇水」，場內則有飲品供雀友飲用。

禁止麻雀館營業的首個周日，上址閣樓有至少5間房開門招呼街坊入內。每間房至少有5名中年男女「大殺四方」，其中一間更有3枱雀局激戰，即最少12人在內打牌。部分枱與枱之間只有約半米距離，部分只一張枱相隔。不少人防疫意識薄弱，未有戴上口罩，或將口罩拉低至下巴高談闊論。期間多名男女「脫罩」大肆吞雲吐霧，令走廊煙霧瀰漫。

政府於本月1日訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，暫停餐飲處所及會址的卡拉OK及麻雀天九活動，惟有食肆卻誤解禁令，仍提供雀局預約。東網記者日前來到黃大仙一家24小時營業的雀會會所，發現仍然提供多款雀局套餐，包飲品和食物，還分早場及夜場。

「我哋攞食肆牌係可以繼續打，啲雀館閂晒變相我哋仲好生意。」負責接待的職員聲稱，會所持食肆牌照所以不受禁令影響，不必擔心會犯禁，更揚言日日「爆場」，着記者要提早預約。現場所見，會所內設獨立套房，亦以圍板分間成獨立空間，至少有10枱客人正攻打四方城。雖然雀友都戴上口罩，卻仍會不時拉低口罩飲食。

另外，觀塘一間酒家亦暗中允許進行麻雀活動。該酒家內至少有4間獨立小房間，內裏燈光昏暗，日前記者到達時，有人正在打麻雀。其中一間房內的客人更全部都沒有戴口罩，更疑在室內食煙﹔另一房間則有人一手拿着食物，一手在摸牌。有職員向記者表示，客人仍可以預訂房間打麻雀耍樂，惟因酒家晚市暫停營業，故雀局只可進行到晚上8時。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，即使雀友戴上口罩，都未必可以防止病毒傳播。「通常打牌嘅地方都會提供埋飲食，咁始終都會有飛沫，而且如果手掂到細菌，再摸落啲牌到，咁就會傳到同枱嘅人。」林舉例，早前爆發疫情的佛堂及卡拉OK群組，共通點都是在室內場所，並接觸共用的物件。他指，理論上有戴口罩兼用酒精搓手液，可減低傳播風險，但難保有人會除下口罩，「實際操作係點冇人控制到，所以最好都係留喺屋企，同人保持社交距離。」

議員柯創盛直指，政府發出業務指示及限制措施，惟宣傳不足，令市民及商戶無所適從，訊息混亂下，食肆或未能配合。柯建議，政府應加強解釋，令不同持份者都掌握規例內容。

警方發言人指，柴灣分區於3月29日至4月9日，共接獲4宗涉及筲箕灣一幢住宅大廈懷疑非法聚賭的投訴，警方到場後未有發現。民政事務總署發言人指出，該大廈閣樓共有7所領有效合格證明書的會社，接獲本報查詢後，曾派員到上址調查，並正積極跟進，有需要將聯同其他部門聯合行動。食環署發言人稱，曾派員到黃大仙的雀會及觀塘的酒家調查，惟未發現有人違規。

記者及後表明身份向觀塘的酒家查詢，經理黃先生否認開設房間供客人打牌，強調已將雀局活動全面暫停至禁令解封為止。黃大仙的雀會負責人劉先生則承認，當初誤解相關規定，本月9日已全部暫停雀局運作。而筲箕灣有關會社負責人截稿前仍未能聯絡上。

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