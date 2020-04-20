認未及時將確診者送院有甩漏　醫管局將檢討改善

香港新冠肺炎病例逾千宗，早前有患者確診多日未獲送院，留家多日都無得到適切治療，變相成社區播毒危機。醫管局傳染病中心總監曾德賢今(20日)接受電台專訪時承認，局方在處理今次疫情的流程上有少許「甩漏」，例如未必能及時將確診病人送院，醫管局會檢討如何改善。

他表示，現時公立醫院資源包括負壓病床數目，都足夠應付中型疫情爆發，但若面對更大疫症，可能要動用其他社區資源，例如倣效武漢設立類似的方艙醫院，處理輕症病人。曾強調，與其他地方相比，例如歐洲一些地區，香港有逾千張負壓病床已算是較多。但因上月中，由外地回港人士數目大幅增加，並陸續有人確診，當時的入院數字頗為驚人，負壓病床需求大增，加上病人留院時間又長，對病床需求及深切治療部都造成很大壓力。

被問到試用新藥瑞德西韋治療新冠肺炎患者的進展，曾稱瑪嘉烈醫院至今已經有17個病人試用新藥，發現瑞德西韋的退燒能力較強，超過一半試藥病人使用後兩日內退燒，病毒量亦有降低，但降低速度沒有想像中快。至於副作用方面，他補充部分病人接受藥物注射後，血管會發炎，肝酵素亦會上升，但情況不嚴重，暫時亦未見到有嚴重副作用。