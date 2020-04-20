多次跪低更改中聯辦地位説法　行會成員轟港府令人失望

港府先後多次更改新聞稿後終與中聯辦立場一致，指國務院港澳辦及中聯辦並非根據《基本法》第22條設立。有行政會議成員今早(20日)在電台節目中表示，港府就中聯辦地位問題多次更改說法，令人失望。他批評港府在不掌握的情況下，就說中聯辦需受基本法第22條監管，反映港府和中央對基本法的理解有好大分別，如要避免爭拗，港府不應說話。

該行會成員指，港澳辦改組後，中聯辦主任成為港澳辦副主任，意味中聯辦有需要時可代表中央發言，有關職能不受基本法第22條規限，認為第22條只監管中聯辦的聯絡工作，而發表意見並非干預，否則就沒有言論自由，重申基本法第22條所指的並非中央，而是中央的「所屬部門」。

而中聯辦自回歸以來，一直盡量避嫌，沒有證據證明中聯辦影響特區決策，而兩辦發聲後，亦未見律政司有任何動作，他認為兩辦發聲亦不代表香港失去一國兩制及高度自治，對於香港失去一國兩制的說法認為是太極端，且事件涉及中央對特區的管治權及監督權，社會不應爭拗基本法第22條。

他續指，兩辦只是質疑是否有人犯法，沒有指令政府拘捕特定人士，相比起美國表明特定條件下制裁香港，美國的做法才是干預，並指出即使中聯辦協調選舉亦不算干預，指民主派都有機構協調選舉，認為雙方都沒有大問題。

另外，該行會成員又稱，港澳辦及中聯辦為立法會內會情況發表意見，對象是建制派議員，因建制派過往半年對內會癱瘓似乎並不關心，令中央及特區政府憂慮。經民聯議員梁美芬反駁指其「搞錯」事件，認為建制派一直為事件「拆局」，並多次表達意見，又稱不應集中討論基本法第22條，而是民主派的行為，包括表明於立法會換屆後一旦取得過半席位，會否決財政預算案及癱瘓議會，屬於違反一國兩制，迫使中央行使以往認為不需要行使的權力，中央政府負責港澳的部門，一定要發聲。