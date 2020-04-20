何栢良指本港防疫做得「不好」　禁聚令勢要延長

禁聚令期限於本周四(23日)屆滿，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(20日)表示，本港至今錄得逾千宗確診個案，防疫表現其實「不好」，而防控疫情的安全規則是28日零感染個案，故他認為本港一定要延長禁聚令，不要功虧一簣。

何栢良今日接受電子媒體訪問時表示，本地錄得逾千宗感染個案，若與內地多個城市比較，防疫工作都遠遠落後他人，而珠三角地區的居民，亦認為本港防疫工作最差。他說：「按照每百萬人口感染比例，香港感染率是137人，防疫表現其實並不好，比廣東省城市多，甚至是北京、上海的5倍。」

他續稱，我們不能只看防疫有漏洞的城市，亦應看表現好的城市。他又支持將新冠肺炎納入法定傳染病，又批評官員「講極都不明白」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，本港新增1宗本地感染個案，來源未明，因此限制社交距離的措施，包括限聚令有需要再延長一段時間，最理想的情況是延長至本港最後一宗本地個案起計的28日。

他承認要做到長時間沒有個案存在難度，故只要個案長時間保持單位數字，同時沒有不明來歷的社區爆發，亦可考慮逐步放寬措施，但短時間內必須再延長。