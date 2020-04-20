智慧健康行動指數僅49.8分　疫情下利用科技提升健康者增

在新冠肺炎疫情下，巿民多了利用科技視頻教學，香港生產力促進局的一項調查發現，港人的智慧健康行動指數只有49.8分，只達基本級別。生促局認為港人利用科技管理健康的概念仍在發展當中，但在疫情下，科技應用有所增長，例如運動教練利用視頻教學，及市民在網上作運動練習，疫情亦加速了網上商店及電子商務的發展。

有關調查在去年12月至今年1月進行，訪問了1500名市民，為了解市民對於運用科技提升身心健康及生活習慣，結果發現港人的智慧健康行動指數只有49.8分，達基本級別。上述指數由「智慧健康應用」和「智慧健康習慣」兩項指數組成，若以100分為滿分，「智慧健康應用」的分數為48.4分，屬基本級別，而3個分項當中，「對智慧健康科技應用的看法」得分最高，有69.5，達良好級別；在「智能穿戴設備的應用」方面，達40.8分，達基本級別；而「健康管理科技的應用」則最低，只有34.9分，屬不足級別。

另外，在「智慧健康習慣」方面，指數達51.2分，亦屬基本級別，而在預防、延緩及保障3方面，其中延緩的分數最低，只有34.3分，反映受訪者在定期身體檢查方面有不足。在預防方面，分數雖達46.3分，但亦可見他們未有定期運動。

生促局首席數碼總監黎少斌表示，隨著科技發展，市民逐漸認同可利用科技管理健康情況，以智能穿戴為例，生產商須改善技術，提升設備的數據準確性及保安，令用家安心使用。調查亦顯示，45歲或以上的智能穿戴的採用率較低，認定有關業界可以考慮針對這年齡層作調整。