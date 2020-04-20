兩尖沙咀樓上吧違禁令營業　3負責人被控押後5月訊

港府本月頒下禁令要求酒吧、公眾娛樂場所等處所停止營業至本月23日。警方在復活節假期時加強巡查，期間發現2間位於尖沙咀金馬倫道的樓上吧仍未關閉，相關酒吧負責人同被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，2宗案件今日(20日)均於九龍城法院提訊。全部被告暫時毋須答辯，分別押後至下月18及25日再訊，被告各准以5000港元保釋，期間不得離港。

其中一案涉及2名被告，包括41歲男子林鉑泓及49歲女子吳騰，他們均報稱是商人。2人被控於今年4月10日，在金馬倫道42至44號華懋金馬倫中心3樓「Virgo」酒吧內，作為餐飲業務負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8(1)條發出的指示發出、就該處所而適用的指示，即該處所必須關閉。案件押後至5月25日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見。

另一案件被告是42歲的梁立仁，報稱是商人。他被控於今年4月11日，在金馬倫道26至28號金壘商業中心4樓「BarBe」內，作為餐飲業務負責人，而無遵從相關規例，即該處所必須關閉。他沒有律師代表，向法庭表示未準備好答辯，裁判官應其要求，把案押後至5月18日再訊。