公務員被質疑對《基本法》認知不足　議員倡強制宣誓擁護

政府日前就中聯辦是否受《基本法》第22條監管多番改變說法，社會質疑公務員對《基本法》認知不足。有議員要求政府立法規定公務員宣誓擁護《基本法》，政府回應指正在研究，預計在今屆立法會休會前有進展及報告。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(20日)舉行會議，會上多名建制派議員要求討論加強培訓公務員對《基本法》的認知。新民黨葉劉淑儀表示，政制及內地事務局日前就中聯辦是否受《基本法》第22條監管一事，多番改變說法，反映公務員對《基本法》認知不足，「政府未來請好多公務員，如果對《基本法》和一國兩制唔了解，請咗佢返嚟響辦公室整個連儂牆，又或者帶其他同事去示威」，她認為公務員應該宣誓擁護《基本法》。

民建聯何俊賢則質疑，有公務員在處理社會事件時沒有確守政治中立原則，要求政府交代公務員面對港獨問題時該如何處理。

公務員事務局長羅智光回應指，不只是公務員，整個社會都需要加強對基本法的認識，政府各部門都有相關的宣傳。他稱，當局已就要求所有公務員宣誓擁護《基本法》進行研究，預計在今屆休會前有進展及報告。