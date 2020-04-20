居屋樓王冠德苑被揭現空心磚兼滲水　驗樓師：驗過最差單位

有居屋樓王之稱、並以市價59折推售的何文田冠德苑被揭單位質素參差。有驗樓師發現有高層單位出現多塊「空心磚」，睡房更驚現裂縫及牆角滲水，疑受外牆滲水影響。該驗樓師批評情況嚴重，直斥近年居屋「愈做愈差」，雖有低於市價的折扣，惟其質素卻與售價同樣下降，「算是2014年復售居屋以來，驗過最差的單位」！

提供603個單位的冠德苑因位處何文田豪宅區，部分單位更可享維港海景，售價由325萬港元至529萬港元不等，於去年推售的6個居屋項目之中最受歡迎，亦最早售罄。隨住中籤買樓的業主近月陸續收樓，驗樓師賴達明透露日前接到一宗個案，有高層三房單位驗樓後發現問題多多，包括出現多達70塊空心磚，以及睡房牆角出現兩呎長裂縫及滲水等等。

賴引述業主指曾就滲水一事向收樓大使反映，卻被告知或因天氣潮濕所致，惟賴認為情況並非與潮濕有關，前往視察時剷開牆身油漆檢查時發現上述裂縫，石屎亦現多個氣孔，疑由外牆循此滲水入屋。他表示若不正視問題，每逢打風落雨都容易入水，令單位的地板及家具被弄濕而損壞。

賴形容在新樓發現以上問題屬少見及嚴重，質疑在施工及驗收方面不夠嚴謹。他又指若滲水的癥結在於外牆，外牆屬公家地方，業主維修或索償亦有困難；提醒相關業主收樓時注意多加注意單位質素，有問題盡早反映，「如果入咗伙先知再維修就麻煩」！