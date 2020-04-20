連續12日無新確診個案　23患者仍留醫全屬輕症

澳門新型冠狀病毒應變協調中心今日(20日)表示，當地新冠肺炎確診個案維持在45宗，已連續12天無新增個案，再多2名患者治癒出院，累計22人出院，現時仍有23名患者留醫，全部屬輕症，情況穩定且無呼吸困難，不需用氧。山頂醫院醫務主任羅奕龍稱，2名康復者均為英國留學生，分別是第16宗確診個案，19歲女子，以及第24宗個案的21歲男子，2人將繼續在路環高頂公共衞生臨床中心接受14天康復期隔離。

其中，出院的19歲女留學生，是於3月15日由英國經新加坡到香港後，翌日返澳，並展開家居隔離觀察，其唾液樣本對新冠病毒核酸檢測呈陽性確診，她住院34天後康復；而21歲的男留學生是在3月22日由英國倫敦同樣飛抵香港，翌日乘坐金巴到達港珠澳大橋澳門口岸，當時報稱發熱及頭痛，即時送院檢測後確診，住院29天康復。羅稱院方對2人均給予抗病毒藥物及對症支持治療，住院期間2名患者的臨床情況都穩定，無發燒或呼吸道症狀。

羅總結45宗確診個案中，43宗是輸入性病例、2宗為輸入關聯性病例，沒有社區傳播現象。澳門旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，仍在3間醫學觀察酒店隔離有196人，其中澳門居民有125人，外僱或旅客共有71人。