富豪東方酒店疑被徵作隔離中心　旅客今早狼狽搬離

新冠肺炎疫情未知何時終止，面對隔離及檢疫設施不足，據了解，政府疑徵用九龍城的富豪東方酒店作隔離用途，今早(20日)已有大批旅客搬離酒店。有在該酒店住宿6周的護士指出，上周起已無法訂房，後來才得悉該處被用作隔離用途。東網記者正向衞生署及富豪東方酒店查詢。

東網記者今早在現場所見，該酒店底層四處的玻璃窗全部落下窗簾，無法窺探內裏情況，有職員陸續運送物資入內，未幾更有大批貨車駛到停車場落貨。有住客稱接獲通知要轉酒店，但未知原因，批評酒店未有提供協助，要自行搬運行李乘車離開，非常狼狽。亦有住客稱向酒店前枱查詢時，獲告知酒店已被政府徵用作隔離用途。不過，亦有住客表示，沒有職員要求他離開，會一直居住到本月底。

在公立醫院任職護士的施小姐指出，為免影響家人，過去6周一直入住該酒店，惟上周發現無法再訂房，多次向酒店查詢，有職員回覆酒店即將加價，暫不公開預訂，亦有職員坦言一無所知，至離開前她向到來的警員查問，才獲悉酒店已被政府徵用作隔離中心。