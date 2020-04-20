網民熱話：「古董」冷氣機出讓？　物主：一年只開一兩次

有網民發貼出售二手冷氣機，但就被指款式太經典如「古董」。

二手買賣近年非常流行，既環保亦不用因不再合用的物品佔用家居位置，不過有時物主出售的產品，卻令人目瞪口呆。近日有物主在網上出售一部二手冷氣機，雖然索價僅400元，但網民發現冷氣機款式非常經典，估計至少有2、30年歷史，形容物主「縮骨」，「收400仲要搵人幫佢搬垃圾？」

該名物主日前在一個二手買賣網發貼，出售一部聲稱八成新的2匹冷氣機，「是兩個長者用開，一年只開2、3次，平時膠布封着，因兩長者已入老人院，長期冇用，現平讓$400」。

貼文惹來網民議論冷氣機出產年份，有人表示應該有10年以上歷史，有人則反駁說：「我個仔今年26歲，佢未出世我已經用緊呢款」、「令我童年開冷氣嘅回憶返晒嚟」，有人則直指物主「縮骨」，「你畀四舊我幫你攞走我都唔制」，有人則指就算冷氣機性能良好，但機齡高，耗電量亦「好襟計」，「淨講耗電量已係一流，好似跑車耗油咁，夏天用一個月應該多$1000電費。」

網民有話說

利肯利：應該有30多年機齡了

Nalson Kaicherhhge；經典keep到8成新畀個like你，但呢款嘢超食電，賣幾錢都不在話下，妹仔大過主人婆。

Yiu Cho Joe Luk：$400你畀我？我幫你拆走佢

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：