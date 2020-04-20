11%首長級公務員選擇延遲退休　政府拒評參與率是否過低

政府兩年前起讓合資格公務員選擇延遲退休，但相關合資格的首長級及首長級律政人員中只有11%參與，有立法會議員批評政府未有積極挽留人才，浪費資深公務員的寶貴經驗。政府表示，公務員選擇延遲退休計劃尚未結束，現時評論參與度是言之尚早。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(20日)開會，討論政府延長公務員服務年期的措施。文件指，截至去年6月30日政府各部門以服務合約，共聘請約3000名退休公務員，負責做臨時或有時限的工作。另外，截至今年2月24日，政府共接獲約10900宗公務員延長服務期120日申請，其中約10500宗申請已完成審批，並有約8200宗申請獲批，批准率為79%。公務員選擇延遲退休方面，截至今年2月26日，共有約56000名合資格可選擇延長退休的公務員中，有約17200名文職人員及10200名紀律部隊人員已選擇延遲退休，比例達49%。

金融界議員陳振英表示，合資格可選擇延遲退休的公務員中只有一半人選擇了延遲退休，其中首長級及首長級律政人員中，合資格的142人只有16人選擇延遲退休，參與度只有11%，他質疑是否相關職位的公務員是否因為壓力大或不想阻人升遷，而拒絕參與計劃。新民黨葉劉淑儀則指，選擇延遲退休計劃只適用於2000年6月後入職的所謂「新制」公務員，但現時有不少部門的首長均出現上任數年便退休的情況，例如消防處，變相浪費了資深公務員的寶貴經驗。民建聯葛珮帆亦要求政府劃一讓所有公務員可以選擇延遲退休。

公務員事務局長羅智光表示，公務員選擇延遲退休計劃今年7月才完結，距離現時尚有一段時間，估計有合資格的公務員會於臨近計劃結束前才提出申請，因此現時評論個別職級的公務員對計劃的參與率是言之過早，政府亦沒有為計劃的參與度訂立目標。至於資深公務員流失問題，他稱現時政府有彈性安排，讓各部門首長以服務合約形式，邀請已退休的公務員擔任臨時或有時限的工作。