社聯獲捐1000萬港元　助2000劏房戶交租度難關

新冠肺炎疫情打擊經濟活動，基層家庭亦受影響。香港社會服務聯會獲渣打銀行 (香港) 有限公司捐助1000萬港元，資助居於劏房的2000個合資格家庭支付租金，每戶5000港元，盼與基層市民共度時艱。資助將會在申請期完結後約一星期透過「轉數快」發放，以確保家庭可簡單及快捷地獲得資金，解決燃眉之急。

身為家庭經濟支柱、從事水務工程的黃先生，與太太及兒子居住在土瓜灣面積約100平呎的劏房，月租5300港元，正輪候公屋。黃先生月入約15000港元，再加上太太的兼職約2000港元的收入，總算可以應付生活開支。惟黃先生今年3月中突遭即時解僱，僅獲得1萬多港元的遣散費，令他感徬徨。

他表示，一家收入幾乎「月月清」，加上要支付太太的癌症醫療開支；而他的積蓄及遣散費已經所剩無幾，唯有減少支出，如每天食2餐，以很少的肉碎來炒飯及在家做饅頭吃。

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯近日亦就弱勢社群受疫情的影響進行調查，結果顯示大部分受訪者均失業或開工不足，收入減少5成以上，難以負擔生活開支。是次租金資助計劃，正好為劏房家庭提供適時支援，及時紓緩他們的經濟壓力。

符合以下數個條件的，居於劏房的香港居民可提交申請，包括疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、受疫症影響家庭收入減少30%或以上、家庭成員包括18歲或以下的受養子女，及非綜援受助家庭。

社聯將會管理和監督整個資助計劃，透過15個非政府機構服務單位於本月23日至5月6日期間接受申請，成功申請人將於5月13日或之後陸續獲取資助金。