智庫報告預計公私營房屋供應量齊跌　形成如同「地陷」格局

本港大鬧土地荒，住房短缺問題日趨惡化。有智庫今日(20日)就香港土地房屋政策發表研究報告，估計公私營房屋預測供應量均低，料本地房屋供應危機持續。報告指繼去年私樓供應量出現「斷崖式」下跌後，預測未來5年的私樓供應量會繼續於谷底徘徊，形成如同「地陷」的格局。研究同時預計未來4年公營房屋供應量仍未達至《長遠房屋策略》目標，落差約逾30%；促請政府設立中央小組管理土地開發項目，以及設立一站式平台披露公營房屋項目進度。

有智庫就本港造地建房落後，發展土地程序官僚繁瑣的情況發表報告，報告提及私樓供應斷崖已於去年出現，私人住宅單位包括「首置」單位的落成量僅有14093個，較前年下跌約30%。

智庫留意到私人住宅建築工程由前年下半年開始放緩，無論熟地供應、上蓋工程動工量，以及預售樓花同意書的批出量，均從過去一兩年的高位下跌35%至53%；故預測未來5年的私人住宅落成量持續較低，每年平均僅約16000個單位。報告建議設立中央小組為所有規劃及土地發展申請中提供便利措施，加快現時所有的土地開發項目。

至於公營房屋方面，參考未來4年公營房屋的預計落成量為平均每年20400個，比《長策》所定的供應目標少32%；加上過去年的公營房屋供應量沒有1年達到長策目標，累計短缺82600個單位，相當於約11個彩虹邨的單位總數。

報告指出隨後10年預計公屋供應將出現額外6萬多個單位短缺，公屋平均輪候時間很快突破6年大關。報告同時指出建房土地由改劃後到變「熟地」的過程亦非一帆風順，檢視了3個分別位於馬頭角、粉嶺及油塘的公營項目，顯示項目或受改劃後的不同後續程序，包括設施及土地清理、土地收回與工程研究而有所延誤，以致無法及時動工。智庫建議政府建立公開平台，向公眾披露各個公營房屋項目的進度，如土地發展程序、建築圖則提交、建造工程動工期與竣工期等，令各部門在落實時間表上更有責任和承擔。