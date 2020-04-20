25%公務員非5天工作　政府稱無承諾過全面推行

政府推行公務員5天工作達14年，但截至前年仍有25%的公務員仍需每周工作多於5天。立法會議員批評政府推行公務員5天工作「歎慢板」，令公務員體制中出現「同工不同假」的情況，嚴重打擊公務員士氣，要求政府檢討相關政策，並交代全面落實公務員5天工作的時間表。政府表示，從無承諾公務員全面落實5天工作制，強調推行該措施不能增加資源和影響服務，政府會盡力去做。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日開會，討論公務員5天工作制推行進展。文件指，相關措施自2006年推行以來，截至2018年9月30日，約有41300名公務員仍需每周工作多於5天，涉及提供社會福利、出入境櫃台、文化及康樂、郵務、環境衞生服務，或涉及執法、旅客／貨物出入境檢查及懲教院所管理等服務，佔整體公務員人數的25%，但其後有部分部門的職位改行5天工作，亦有部門試行特別扣假安排，例如2018年12月至2019年6月有1500名非5天工作制的懲教署人員，試行為期半年的連續缺勤14日但只扣10日例假的安排，相關試驗計劃今年1月已擴展至該署全數4200名非5天工作制人員，為期兩年。

勞工界潘兆平批評，對仍有公務員未能5天工作感到遺憾，「高層就可以5天，低層就無」，他批評政府推展5天工作制進度緩慢，嚴重打擊公務員士氣。金融界陳振英亦質疑政府並沒有為全面落實公務員5天工作制訂立時間表，「好似做到幾多就幾多」，他要求政府盡快界定哪些公務員職位是非5天工作制職位，並提高相關職位的薪酬待遇作補償。

公務員事務局長羅智光表示，公務員5天工作制只是政府鼓勵家庭友善的措施，並非政策，亦無承諾過會全面推行，更加談不上對未能受惠的公務員作補償。他強調，政府推展公務員5天工作時，必須遵守4大原則，包括不涉及額外人手資源、不減少員工的規定工作時數、不削減緊急服務，以及在星期六／日繼續維持必需的櫃台服務。他指，現時社會未有共識，接受政府增加資源以推行公務員全面5天工作，而不增加公共服務，認為難以說服公眾。

民建聯葛珮帆批評，當局所謂未有共識只是托詞，質問當局是否已進行相關民意調查，「(5天工作制)已經行咗14年，唔係4年，搞到今日都未全面落實，係咪要檢討一下啲原則」，她認為當局堅持的原則是不切實際。