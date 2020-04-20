2019年華為手機銷售強勁　2020年HUAWEI P40系列攝力續領風騷

華為於2019年錄得可觀的業務增長，銷售收入達8588億人民幣，同比增長19.1%，當中消費者業務收入達到4673億人民幣，同比增長34%，全球月活躍用戶躍升至6億人次，服務遍及170多個國家。業績增長以外，品牌知名度也有所提升，據品牌調研機構Ipsos報告，2019年華為的全球品牌知名度為93%，比2018年增長了4%，進一步得到業界肯定。

手機出貨增16%

智能手機向來是華為的重點業務，2019年包括榮耀系列在內的華為智能手機出貨量超過2.4億部，同比增長超過16%，市場研究機構IDC及Strategy Analytics的報告分別顯示，其智能手機市場份額達到17.6%，穩居全球第二位，並繼續縮減與前一位的差距。而作為全球5G網絡的推手之一，華為2019年5G手機的出貨量也超過690萬部，份額為全球第一！

HUAWEI P30賣逾2千萬部

針對高端用戶，華為去年推出了多個旗艦智能手機，Mate及P系列的出貨量超過4400萬台，同比增長53%，當中HUAWEI P30系列搭載RYYB超感光傳感器及潛望式超級變焦鏡頭，上市8個月出貨量已突破2000萬台！驕人數字源於龐大的研發資源，去年全公司的研發費高達1317億元，佔了銷售比重的15.3%，而從事研究與開發的員工更有9.6萬之多，佔總公司人數49%，難怪截至去年底的有效授權專利達85000多件。

HUAWEI P40 Pro獲DxOMark評為攝力第一

鑑於P系列受消費者熱捧，華為上月再發表攝力更強的後繼機HUAWEI P40系列，全系列均配備華為迄今最大的1/1.28 吋感光元件，採用2.44μm大單位像素，大大提升進光量，並支援全像素八重相位偵測自動對焦，無論是白天、黑夜也能也快速準確對焦。系列採用超感知Leica影像系統，HUAWEI P40擁有廣角、超廣角及長焦三組鏡頭；HUAWEI P40 Pro擁有50MP超感知廣角主鏡頭、40MP超廣角電影鏡頭、12MP超感光長焦鏡頭及3D景深鏡頭；而終極型號HUAWEI P40 Pro+更內置5鏡頭，其中雙長焦鏡頭帶來10倍光學變焦及100倍數碼變焦，遠拍能力為目前業界之最。

拍片方面，HUAWEI P40系列支援影片拍攝實時散景化，真實模擬大光圈鏡頭，聚焦人像主體，令影片更富層次感。長焦鏡頭則可拍攝低光高清畫質變焦影片，並支援4K延時拍攝。特別一提，HUAWEI P40 Pro及HUAWEI P40 Pro+皆能拍攝動態範圍寬廣的HDR影片，實現手機歷來最高的ISO 51200感光度及7680 fps超高速拍攝，滿足發燒級拍友要求。作為業界相機評測權威的DxOMark，日前就評定HUAWEI P40 Pro獲破紀錄的128分，在手機榜中排名第一，顯示品牌再次引領手機拍攝質素。