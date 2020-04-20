曾咀及和合石靈灰安置所新骨灰龕位 5月11日起接受申請

曾咀及和合石靈灰安置所新增逾四萬個骨灰龕位，5月11日起接受申請。

食物環境衞生署將編配屯門曾咀靈灰安置所和粉嶺和合石靈灰安置所第6期合共44950個新建的可續期骨灰龕位，由5月11日至6月10日接受申請。為鼓勵加放骨灰及考慮到上一次公眾龕位編配時未能中籤的申請人，該兩類組別的申請人若符合各自組別的準則，均可在該組別獲發額外一張抽籤紙，以增加中籤機會。在特殊情況下，若在食環署最近連續兩次編配龕位中均未能中籤，則可在該組別獲發額外兩張抽籤紙。

曾咀靈灰安置所有22680個標準龕位（7080個禁香龕位及15600個非禁香龕位）及220個非禁香大型龕位；和合石靈灰安置所第6期有21720個標準龕位（11490個禁香龕位及10230個非禁香龕位)及330個大型龕位（160個禁香龕位及170個非禁香龕位）。

申請人只需為同1位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少1位先人的資料。

食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期1次。只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。