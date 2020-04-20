菲傭虐兒罪成提上訴　被高院駁回

菲律賓籍女傭於2015年至2017年期間，涉嫌多次襲擊僱主的兒子，並被指在男少主8歲開始，每天趁他洗澡時「捽」他的下體3至4分鐘，在2年之內累計逾700次。該名菲傭被去年被裁定其中2項虐兒罪成，被判入獄9星期。惟她不服定罪及判刑，向高院提出上訴。高院法官今日(20日)聽取陳詞後即時駁回其定罪及判刑上訴，早前曾獲准保釋的上訴人需即時返回監獄服刑。法官押後頒判決書解釋裁決理由。

刑期上訴方面，法援署有批出律師代表上訴人Angela Villamer Vivo(38歲)，惟定罪方面署方拒絕派出律師代表她。上訴人今要求法官運用酌情權下令法援署派出律師代表她進行定罪上訴，惟法官經考慮後拒絕此申請。

遂就定罪上訴方面，上訴人需自行陳詞，指事主父親提及發現事主傷勢的證供及當時拍下的相片，與事主描述的案發經過不脗合，又指事主的證供前後矛盾且搞錯案發日期。控方回應指上訴人的理據屬事實裁定，原審亦已處理過，上訴法官不應干預，而且相片及事主父親的證供與事主的描述亦沒矛盾，事主亦屬年幼，記錯日子並不出奇。

刑期上訴方面，上訴人則由律師代表指事主父母發現傷勢後並沒即時報警，可見傷勢不嚴重。上訴人自案發後一直不能工作長達18個月，法官判刑時應考慮此因素。惟控方指雖然事主傷勢嚴重，但監禁9星期絕非過重，而且上訴人的經濟狀況對刑期扣減的幫助不大，現時判刑並無不妥。