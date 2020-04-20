元朗男警長食消夜擊傷女警案　10休班警違禁聚令將收傳票

元朗昨日(19日)凌晨發生男警長疑用玻璃樽擊傷女警員事件，涉案的40歲姓梁男警長被捕後，已獲准保釋，下月中旬返回警署報到，他已被停職候查。

警方發言人表示，經進一步調查，相信被捕男警長及女警與一同用膳的其餘8名休班警員違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），將向法庭申請有關傳票。

案發於昨日凌晨4時許，10名隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊休班警務人員，在元朗屏輝徑2至44號一間食肆食消夜，期間有人懷疑「飲醉酒」後開始發生口角，1名警長和一名警員更一度互罵，其後，1名女警為免兩人大打出手，於是上前勸喻兩人，並用手隔開兩人。

豈料該名警長突然用玻璃樽揮向女警頭部。該名女警受傷後，警方接到報案，派出衝鋒隊人員及軍裝巡邏小隊趕往現場處理，但一眾警員到場後，未有發現任何人在場，只遺下受傷女警。

警方發言人昨晚表示，凌晨約4時30分，接獲1名姓蘇的31歲女休班警員報案，指與1名40歲姓梁男休班警員因瑣事爭執，期間男子懷疑以玻璃瓶及手襲擊女警後離去。警方經進一步調查，昨午在元朗區拘捕涉案男警長，涉嫌普通襲擊，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進；至於受傷女警，頭部出現紅腫，清醒被送往博愛醫院治理。