警方偵破口罩騙案　拘31人涉款約300萬港元

警方網絡安全及科技罪案調查科偵破口罩騙案，連月的情報搜集及分析，聯同全港各警區於本月15日至今日(20日)一連5日展開「孤峰」（SINGLEMOUNT）行動，突擊搜查全港多個地點，拘捕18名本地男子及13名本地女子，年齡介乎16至61歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及串謀詐騙等。該31名被捕男女涉及共145宗詐騙案件，當中牽涉超過400名受害人，損失金額共約300萬元。警方於行動中檢獲手提電話、電腦及提款卡等證物。

網罪科警司（情報及支援）陳樂生表示，在新冠肺炎疫情期間，市民四處購買口罩給自己或家人，導致「一罩難求」，有不法之徒遂伺機犯案。騙徒的手法大致有兩種，一是在網上設立假網站或者發出釣魚軟件；另外，騙徒會在本地網上拍賣平台或討論區訛稱有口罩出售，當收到款項後，並不會發貨，而戶口及有關網站便會消失。騙徒除單獨犯案外，亦會與人合夥甚至購買他人戶口犯案。

網罪科今年2月初在警隊各部門成立口罩罪案協調中心，累積至今收到1865宗相關的騙案，3900受害人，涉及款項高達5690萬港元。