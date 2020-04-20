香港失業率升至4.2%　近10年來高位

香港失業率節節上升！政府統計處今日(20日)公布，今年1至3月經季節性調整的失業率上升至4.2%，是自2010年以來高位，超過9年新高。就業不足率則約2.1%，是接近10年來的高位。

統計處資料顯示，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中升幅較為顯著的行業包括建造業、教育業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率則急升至3.9%，為自2003年6月至8月受沙士沉重打擊後的高位。餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。

失業人數由2019年12月至2020年2月的13.4萬人上升至今年1月至3月的16.2萬人，增加約28100人。同期的就業不足人數亦由5.91萬人上升至8.28萬人，增加約23700人。總就業人數則由2019年12月至2020年2月的376.8萬人，下跌至今年1月至3月的372萬人，減少約4.88萬人。同期的總勞動人口亦由390.3萬人下跌至388.2萬人，減少約2.08萬人。

勞工及福利局局長羅致光指，由於新冠肺炎對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者均是有紀錄以來的最大跌幅。

他預料，勞工市場在短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力，為確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施。政府會密切留意有關發展，包括各項措施的進展和成效。