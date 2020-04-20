浸大指疫情下財政緊絀　員工未年一年不獲按表現加人工　

香港浸會大學校長錢大康今（20日）向全體員工發信，指自去年以來，經濟正經歷困難時期，有企業倒閉、打工仔減人工及失業率飆升，認為大學在本財政年度及未來一至兩年的預算亦會非常緊絀，因此決定在今年4月至明年4月期間，員工不會再有按表現加人工、擁有特別津貼及續約加人工等。

錢指，社會動盪情況和新冠肺炎爆發，令大學動用了大筆支出，相信往後困難的日子，仍有更大筆的支出，而且未來數月的情況可能會變得更差，首要任務是維持財務狀況，為學生提供最好教育，及為員工提供一個理想的工作環境，因此考慮調整員工成本及特殊措施。

浸大決定在今年4月至明年4月期間，員工均不會按表現加人工、擁有特別津貼及續約加人工等。不過，有關措施不影響7月的一般薪金調整，及4月20日或之前批准的加人工，以及晉升審查；而學術領域的人員（即助理教授、副教授和教授）的晉升工作將保持不變。

另外，浸大將成立一個由校長、常務副校長及副校長組成的小組，以檢視例外情況。錢表示，了解這些措施會影響員工的個人和家庭計劃，感謝他們的理解及一起共度時艱，又指困難的時刻不會一直持續下去，亦期待可以取消有關措施。