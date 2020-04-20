樂善堂向社會房屋住戶派5千元津貼　近300人受惠

新冠肺炎持續，社會經濟面對沉重打擊，不少打工仔開工不足或失業，嚴重影響家庭生計。九龍樂善堂推出5000港元一次性租金津貼，資助居於社會房屋「樂屋」的低收入家庭繳交5及6月租金，資助總額約30萬港元，受惠人數近300人。

樂善堂亦向100名「樂屋」住戶進行調查，了解疫情前(去年10月至12月)，以及疫情期間(今年1月至3月)的家庭經濟狀況轉變。52%受訪家庭在疫情期間面對裁員、停薪、要求放無薪假期及工時不足等情況，當中72%是由於僱主生意額下跌，15.5%則因為從事散工及兼職工作而「無工開，餘下 12.5%為公司倒閉。

調查指在疫情期間，家庭每月平均收入減少34%，但每月日常開支卻因為物價上升、購買防疫用品等，平均增加2000港元。樂善堂總幹事劉愛詩指疫情影響下，基層家庭影響首當其衝，是次調查亦反映停課後，家庭照顧和子女教學的壓力提升，衍生情緒問題，近4成家庭表示需要社工提供情緒支援。該機構推出的全港首個校舍改建作過渡性社會房屋計劃開始接受申請，截止日期為5月31 日。