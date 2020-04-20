警總一個月內第二度收恐嚇郵件 警稱不排除兩案有關

警方今晨收到寄予警務處處長鄧炳強的懷疑土制爆炸品，亦是灣仔警察總部一個月第二度收到恐嚇郵件。本月7日上午11時，警總職員檢查信件時，發現1封信封標明寄予「警察招募組」的手寫平郵信，遂拆開查看，赫見內裏裝載可疑白色粉末，並有寫上「TAKE PENICILLIN NOW」（立即服食盤尼西林）及針對警員死亡恐嚇字句的紙張，立即通知同袍及上司。爆炸品處理課人員及後奉召到場，經檢查後證實粉末是煮食用的粟粉，不含危險成分，隨後檢走作進一步化驗。

本月9日上午，旺角警察體育遊樂會亦收到一封附有白色粉末信件，警方爆炸品處理課人員經檢驗後，證實粉末為粟粉，檢走作進一步調查。由於連日有傳媒及警察總部收到類似粉末信，內容及粉末性質均一致，警方不排除為同1人所為，案件一併交由港島總區重案組跟進。

除了警方接連收到懷疑危險品外，社會福利署於本月15日亦收到一封信件內藏有不明白色粉末及23個利是封，收件人為社會福利署副署長(服務)林嘉泰，並寄往灣仔皇后大道東胡忠大廈8樓辦事處。經過警方爆炸品處理課調查後，相信粉末無危險性，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

另外於本月6日，一封字句相同盛有白色粉末信件寄往灣仔柯布連道「《文匯報》」物業單位。信上寫有「炭疽」字眼，警方爆炸品處理課人員經調查後初步發現粉末為麵粉。