徵用近民居酒店前未作諮詢　巿民一肚氣商戶憂影響生意

政府宣布徵用九龍城富豪東方酒店作檢疫用途，警方今(20日)午4時正式封鎖該酒店。有在對面酒店經營的商舖的生意即時受到影響，有髮型屋聲稱生意料大跌90%，亦擔心會受增加感染的風險。對政府選址市區酒店作檢疫用途，商戶及居民均指大惑不解，批評政府未有諮詢。

在酒店對面髮型屋任職髮型師的雷先生指，消息一出後，已多個客人取消預訂，相信生意會進一步急挫，預計比平時大跌90%。他又指，髮型師收入是與公司對分，自己收入亦會大減。他又指與抵港的高危人士如此接近，擔心會遭到感染，將會關上大門，以減低傳播風險。

汽車用品店東主吳先生則指，「就算我唔擔心，我啲同事都擔心啦」，又指作檢測中心，隔離抵港人士1日比隔離14日好，又指對政府選址九龍區的酒店作檢疫用途大惑不解，反問政府「點解佢哋喺亞洲博覽館度做檢測，隔離1日，點解唔喺返機場附近嘅酒店呢？」吳又指疫情本來已影響生意，加上最近警方抄牌嚴重，進一步打擊銷情，不排除會暫停營業。

住在附近的鍾先生指，今日看新聞才得知消息，隨即致電業主，對方表示一無所知，對政府未有諮詢感到「谷鬼氣」，斥政府「官字兩個口，邊有咁離譜」。他又指，住所相隔酒店僅約50米，非常擔心，之後不敢再開窗，將家中變成「密室」防疫。

附近居民陳太得悉酒店被徵用作檢疫中心後，大嘆「咁慘」，又指很擔心抵港人士會在社區播毒，坦言已不敢再開窗，又吩咐兒女不要再外出。她又說，不理解政府為何選址九龍區，認為事前應充分諮詢居民意見。