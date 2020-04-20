徵用近民居酒店前未作諮詢 巿民一肚氣商戶憂影響生意
2020年04月20日 17:59
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汽車用品店東主吳先生對政府選址九龍區的酒店作檢疫用途大惑不解。（黃仲民攝）
政府宣布徵用九龍城富豪東方酒店作檢疫用途，警方今(20日)午4時正式封鎖該酒店。有在對面酒店經營的商舖的生意即時受到影響，有髮型屋聲稱生意料大跌90%，亦擔心會受增加感染的風險。對政府選址市區酒店作檢疫用途，商戶及居民均指大惑不解，批評政府未有諮詢。
在酒店對面髮型屋任職髮型師的雷先生指，消息一出後，已多個客人取消預訂，相信生意會進一步急挫，預計比平時大跌90%。他又指，髮型師收入是與公司對分，自己收入亦會大減。他又指與抵港的高危人士如此接近，擔心會遭到感染，將會關上大門，以減低傳播風險。
汽車用品店東主吳先生則指，「就算我唔擔心，我啲同事都擔心啦」，又指作檢測中心，隔離抵港人士1日比隔離14日好，又指對政府選址九龍區的酒店作檢疫用途大惑不解，反問政府「點解佢哋喺亞洲博覽館度做檢測，隔離1日，點解唔喺返機場附近嘅酒店呢？」吳又指疫情本來已影響生意，加上最近警方抄牌嚴重，進一步打擊銷情，不排除會暫停營業。
住在附近的鍾先生指，今日看新聞才得知消息，隨即致電業主，對方表示一無所知，對政府未有諮詢感到「谷鬼氣」，斥政府「官字兩個口，邊有咁離譜」。他又指，住所相隔酒店僅約50米，非常擔心，之後不敢再開窗，將家中變成「密室」防疫。
附近居民陳太得悉酒店被徵用作檢疫中心後，大嘆「咁慘」，又指很擔心抵港人士會在社區播毒，坦言已不敢再開窗，又吩咐兒女不要再外出。她又說，不理解政府為何選址九龍區，認為事前應充分諮詢居民意見。
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