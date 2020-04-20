去年收5000投訴　黃繼兒：起底行為已「武器化」

本港去年爆發連串反修例示威衝突，期間更引發「起底」潮。個人資料私隱專員黃繼兒今午（20日）在立法會政制事務委員會上指，去年曾收到5000宗「起底」投訴，當中有1580宗涉及警員及其家屬被「起底」，佔36%，並形容「起底」行為已「武器化」。有建制派議員批評檢控和拘捕數字非常低，擔心公署是否能保障被「起底」人士。

黃繼兒在會上指出，支持和不支持政府人士被「起底」的情況則各佔30%，而政府官員及公職人員進行「起底」的則佔4%，約有180宗，而有關起底情況隨着今年1月疫情爆發後有所緩和。他又指，有1400個案交由警方處理，而截至去年12月31日為止，警方據報已就涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案採取拘捕行動共8人，其中1人已被控。

黃又指，去年接獲的投訴個案有9182宗，其中有4370宗與去年反修例社會事件持不同意見而導致的「起底」有關。另外，2480宗是源於一名警員在鏡頭前展示一名記者的身份證資料的事件，及撇除上述兩類投訴個案後，公署在去年接獲的投訴個案為2332宗，較前年的1890宗，上升 23%。

議員陸頌雄自稱也是「起底」的受害者之一，認為社會應正視問題。他批評檢控數字非常低，質疑為何檢控和拘捕數字會如此低，是否有人手不足的情況，甚或是公署根本不重視有人遭「起底」的事情。

議員黃碧雲則指現時科技發展快，指警方亦會在遊行集會期間以攝錄機拍下參與者的樣貌，擔心警方會如何儲存，甚至會否傳輸到內地。

黃繼兒則解釋，指公署在調查和檢控方面沒有權力，只能將相關資料和證據提交予警方調查和檢控，認為最近社會上有不少事情要處理，估計是檢控數字偏低的原因。他又指「起底」人士沒有使用真實姓名，而且涉事平台亦並非在香港運作，只能以勸喻形式要求對方提交資料，但至今仍未收到，同時有70%資料被移除。