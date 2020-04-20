政Whats噏：追問政府懶理市民需要　梁卓文寸峯鴿唔喺位

數碼電視覆蓋率已達致全港人口嘅99%，商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文話對此感到好滿意。但民主黨(白鴿黨)議員許智峯(峯鴿)就質問梁，話1%都有幾千戶人家，究竟係咪唔需要理呢？梁就駁斥話，收唔到信號並唔代表唔喺覆蓋範圍之內，仲寸多句話「同事解釋你又唔喺度！」

話說梁卓文今日(20日)喺資訊科技及廣播事務委員會會議上話，對99%覆蓋率感到滿意，仲話好多先進城市都未能達到咁高嘅覆蓋率添。點知峯鴿就即刻話，冇覆蓋嘅家庭數以千計，對梁定義嘅99%表示質疑，仲追問梁係咪感到好滿意，繼而「攤大手板」、唔打算解決1%市民嘅需要呢？

梁卓文亦都唔服輸，話收唔到信號並唔代表唔喺覆蓋範圍之內，即刻窒峯鴿「同事解釋你又唔喺度！」梁解釋話可能係系統老化，又指並唔係每個人伸條魚骨天線出街就收到，反而有好多高樓阻礙矮樓嘅信號，坦然話好難有完美嘅解決方法。

而峯鴿對梁嘅解釋仲係唔滿意，問係咪新樓、靚樓收到就得，而舊樓就自生自滅呢？梁就回應話，未必有百分百滿意效果，但比起以前已經有進步啦。點解釋都唔滿意，唔知峯鴿係咪鍾意「雞蛋裡挑骨頭」呢？