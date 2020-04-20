惠譽下調香港評級至「AA-」　大倒退至01年水平

惠譽下調香港評級，由「AA」降至「AA-」；評級展望為「穩定」。另外，惠譽維持澳門「AA」評級，評級展望為「負面」。換言之，香港評級更低於澳門。

值得留意的是，惠譽連續兩年下調香港評級，對上一次為去年9月5日，即不足8個月兩次狠削香港評級。香港是次被削級後，該機構予香港的評級返至2001年的相等水平。

惠譽解釋，香港經濟於去年經歷長期的社會動盪後，今年1月再受到新冠肺炎帶來的第二次打擊。為遏制疫情，港府推行的社會隔離措施，導致經濟活動萎縮及失業率上升，並促使政府推出刺激措施，令財政預算規模創下歷史高位。過往的反政府示威活動，本已損害國際社會對香港的營商環境及政治穩定的聲譽，產生評級下調壓力，上述挑戰出現更令情況雪上加霜。

惠譽預計，今年香港的本地生產總值(GDP)將下降5%，於全球經濟活動回復前設下，料明年GDP將反彈3.5%。本地零售銷售、訪客人數、機場流量及國際貿易於今年初急劇收縮，料有關表現上半年仍將保持疲軟。鑑於香港是一個小型開放的經濟體，並擁有大量國際貿易和貿易聯繫，惠譽認為，香港經濟仍面臨下行風險，結果將取決於全球疫情變化。

港府發言人表示，對惠譽下調香港信貸評級感到失望，認為評級決定反映惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，並未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調；其關於香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎，觀點難以令人信服。

發言人指出，疫情大流行對環球經濟帶來前所未見的嚴峻衝擊，其對香港的影響並不比其他地方更嚴重，政府已採取快速和有效的措施來應對疫情，以及其對經濟造成的打擊。發言人又指，雖然香港面對前所未見的挑戰，但制度優勢和核心競爭力未有受到影響，政府會繼續密切評估內外環境對經濟的影響，並適時推出措施，支持香港經濟發展。