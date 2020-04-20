港首名病人康復後再檢測到病毒　患者居香港仔

香港出現首宗新冠肺炎病人康復出院後再度驗到陽性的個案。據了解，患者是一名居於香港仔金豐大廈的17歲男病人，為第496號個案。他是一名英國留學生，上月22日返港，是強制家居檢疫人士；他23日出現咳嗽及喉嚨痛，27日確診，本月7日康復出院。有指他的體內應檢測到殘餘病毒，但感染力低，有專家指應不屬於再度感染的「復陽」個案。

南區區議員黃銳熺表示，據他了解，衞生署是今午4時許才通知大廈管理處有關消息。他指已隨即通知食環署安排在大廈附近街道及確診者住所內進行徹底消毒，並正向相關部門查詢更多資訊。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超估計，病人體內檢測到殘餘病毒的機會較大，因海外有不少此類個案，他指由於一般病毒檢測是抽取上呼吸道的樣本，造成取樣有局限性，體內其他部位有殘餘病毒未必能檢測到。對於病人會否屬於重複感染個案，他認為可能性低，指本港並無出現社區爆發，加上病人出院僅10多日，理論上不會太早再度感染。

目前出院病人都需要接受醫學監察14日，梁認為病人要自我警惕，亦不應外出，雖然體內有殘餘病毒的傳染力低，但仍不排除有傳播風險。