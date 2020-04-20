政Whats噏：斥反對派抗疫基金拉布 陳健波：攬炒心態好得人驚

立法會財務委員會經過10多小時嘅拉鋸戰，喺上周六終於通過涉款逾1300億港元嘅第2輪防疫抗疫基金，而財委會主席陳健波(波哥)今日直指議員朱凱廸當日提出中止待續議案，喺不顧陷於水深火熱之中嘅港人，又狠斥反對派嘅攬炒心態逾嚟逾得人驚，只會拖垮香港。

波哥喺社交平台上載咗一段短片，提及朱凱廸當日提出中止待續議案仍然好氣憤。佢話議員要政府加番議員嘅意見，先再拎上嚟審議，表面睇嚟好似好合理，但係各行各業都喺水深火熱之中，市民好需要呢筆「救命錢」，正所謂救人如救火，唔可以再拖。佢指政府亦話依家唔通過嘅話，日後未必可以再拎上嚟，換言之，遲啲有錢都未必救到。佢又話反對派對政府有乜唔滿意就攬炒，亦唔知等到幾時反對派先會收貨？

當日反對派對撥款申請投咗反對票同兩票棄權票，波哥直指完全反映反對派攬炒。佢又舉例，話好似有一個人患咗重病嘅人，但有個方案可以70%醫好佢，但係有人話要接近完美嘅方案先可以醫，之後先再醫喇！如果嗰個病人出到聲嘅話，必定鬧「我就嚟死喇，仲唔快啲醫？」

佢話反對派攬炒嘅心態只會繼續落去，而且逾嚟逾得人驚，若果日後反對派有話事權嘅話，必定拖垮香港。