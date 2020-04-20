港台節目違一國原則　議員促政府撥亂反正

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(20日)舉行會議，多位議員去信委員會主席莫乃光，要求討論包括電視台不播放港台節目、《香港電台約章》及節目違反一個中國原則等情況，惟政府建議待審計署報告完成後，再決定有否需要討論。

莫乃光指，商務及經濟發展局原本建議於6月份會議上，討論創意香港及香港設計中心工作報告，惟莫認為不同陣營的議員均去信及對港台情況表示關注，故建議將港台問題列入6月份議程並盡快討論。

議員葛珮帆直斥港台「明恰香港人」，稱不少市民投訴港台節目政治色彩太明顯，建議政府將港台重新定位、撥亂反正，又希望屆時開會能進行建設性討論。旅遊界議員姚思榮稱，不少議員都對港台問題有看法，但希望等待審計署的報告書完成後，在有數據及政府觀點等資料後再做討論。金融界議員陳振英則希望莫乃光將議題範圍擴大，方便議員討論相關事宜。

商經局常任秘書長梁卓文指，將會研究6月份討論港台事宜是否可行。莫乃光則提醒梁不要拖延報告書的完成時間，因多位議員關心問題比較廣泛，而且實際上並不需要等報告書就可立即進行討論。