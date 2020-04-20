聶德權終認衰　認首份新聞稿陳述中聯辦部分與事實不符

中聯辦早前發文指，國務院港澳辦及中聯辦不屬於《基本法》第22條提及的「中央人民政府所屬各部門」，但政府前日(18日)發稿指中聯辦是中央政府在港根據第22條第2款設立的3個機構之一，與中聯辦說法有矛盾，政府最終要兩度出稿「跪低」。政制及內地事務局發言人今晚(20日)發稿解釋，指4月18日下午發出的首篇新聞稿，關於「中聯辦是中央政府根據《基本法》第22條第2款設立的3個機構之一」的陳述與事實不符，因此在同日晚上向傳媒發出修正稿。

政制局局長聶德權亦在社交網站承認前日的新聞稿出錯，對訊息出現混亂及產生誤解深感抱歉。

政制局解釋，《基本法》第22條第2款列明，中央各部門、各省、自治區、直轄市如需在香港特別行政區設立機構，須徵得特區政府同意並經中央人民政府批准。而中聯辦的前身是新華通訊社香港分社，成立於1947年5月，一直作為中央人民政府的派出機構在港履行有關職責；香港回歸後，新華社香港分社作為中央人民政府授權的工作機構繼續存在。1999年12月，國務院決定將新華社香港分社改名為中聯辦，因此中聯辦並非根據《基本法》第22條第2款設立。

政制局又指，隨後在昨日(19日)凌晨發出的第3篇新聞稿，目的是解釋有關修改，同時指出外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊，是分別根據《基本法》第13條和第14條設立。

該局稱，所有中央駐港機構及其人員，包括中聯辦、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊，必須按照「一國兩制」的原則，嚴格遵守《基本法》和香港法律，依法履行職責。中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權；在履行有關職責時，不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務。