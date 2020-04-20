政Whats噏：借時光機穿越過去　謝偉銓暗寸有人抄橋

穿越時空係好多電影嘅橋段，現實中都係無時光機嘅出現。點知建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony ）竟然話時光機已經發明咗，仲暗寸有人抄佢一早講咗嘅意見，究竟係發生乜嘢事呢？

Tony今日喺社交平台上載咗卡通片叮噹坐住時光機嘅相，佢仲創作咗2位小助手嘅對話，只見小助手話時光機已經發明咗，可以返去過去睇返老闆Tony 過去10幾個月講過嘅說話。Tony話歡迎大家搭時光機向佢抄橋，原來Tony係寸緊有建測規園選委、CoVision召集人關兆倫今日嘅發言，係抄佢之前講過嘅嘢呀！

抄襲咗乜嘢？Tony一口氣就舉咗好多例子，例如關兆倫提議要升級抗疫設施，建造健康都市，但其實Tony喺今年2月11日已經親赴長康邨講解渠管播毒問題，建議資助市民進行樓宇「防疫體檢」；又好似關話要疫境自強，而Tony早喺3月5日已同4會代表約見發展局，已經要求加強支援公私營業界善用同「在家工作」相關嘅科技。

Tony最後就問啦，究竟抄襲功課衰啲，定係唔做功課衰啲呢？不過，佢都話好橋唔怕畀人抄，最緊要幫到業界喎。真係寸到應一應喇！