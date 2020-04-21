調查指香港生態健康不合格　地球先生「大病未癒」

明日(22日)是地球日50周年，有環保團體早前邀請了多位來自不同界別人士，為地球的生態健康評分。若以10分為滿分，地球總體的生態健康平均只得3.6分，香港整體健康生態只得4.3分，當中74%受訪者給予香港的評分不合格，只有26%給予合格的評分。負責有關調查的「綠惜地球」指，調查反映地球先生「大病未癒」，而香港的表現亦未到位，與作為國際城市應有的水平存在落差。

有關調查邀請了61位人士受訪，包括環境局局長、能源企業管理人員、環保團體、學者和傳媒等，就5條問題打分。調查結果發現，若5分以上為合格線，93%受訪者對地球的生態健康評分在5分或以下，其中兩人更打0或0.1分。受訪者同時不滿意香港的整體生態健康，74%認為不合格者。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，香港作為國際城市，以服務業為主，較少工業污染，又有管制污染的法規；然而在評分上只得4.3分，反映本港的表現與應有水平存在落差。

此外，調查問及過去50年間，人類對地球的破壞時，受訪者回應踴躍，有人形容是不勝枚舉，最多受訪者認為人類導致全球氣候變化，背後肇因包括盲目追求增長、消費主義、對地球資源進行史無前例的掠奪和摧殘等。而最大的貢獻，則是參與制訂不同的國際環保條約，及提科技進步促進可再生能源發展、環保意識提升。

綠惜地球同時在專頁發起公眾投票，超過1200人參與，有94%受訪者指地球「直頭病重啦」，若將投票了「應該就麻麻地喇」的54人亦加入計算，對地球生態抱悲觀者達98%，情況令人憂慮。