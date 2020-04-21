紐約期油價格跌至負數收市　史無前例

油價跌勢未止，紐約5月期油上演史詩式暴跌，由17美元接連下瀉至負值，周一(20日)收報每桶負37.63美元，跌55.9美元，跌幅超過300%，為有史以來首次收於負數。

布蘭特期油收報每桶25.57美元，跌2.51美元或8.94%。據外媒報道，俄羅斯在過去3日將石油產量提高近1%。

外國傳媒報道，紐約期油主力合約將進行周二(21日)凌晨5時前作最後的轉倉，主流經紀商通知旗下客戶，美原油相關品種將按收市時的買賣價強行平倉；與到期合約相關的所有待處理的掛單和止損/限價單將被取消，並將實現當時的任何浮動盈虧。由於目前紐約5月與6月期貨合約價差已達創紀錄的逾50美元，主力轉倉後，紐約期油價格很有可能重返每桶20美元附近，展開又一輪次的好淡大戰。

紐約6月期油收報每桶20.43美元，跌約18%。

最大產油國早前達成的減產協議，被認為對於新冠肺炎疫情之下的需求受挫局面來說，是杯水車薪，而且圍繞貿易商的儲油空間快速用盡的擔憂愈來愈強烈。

歐洲和北美尚未解除疫情封鎖措施，而中國上周五(17日)公布的數據顯示經濟進入數十年來的首度萎縮，或預示歐美經濟狀況會有多差。

由於擔心美國俄克拉何馬州庫欣的倉儲中心將滿負荷運轉，紐油近月價格大幅低於遠期合約價格。另外，德克薩斯州買家對某些原油產品的報價更低至每桶2美元，這增加美國生產商可能很快將不得不賠錢脫手的可能性。

Fat Prophets駐雪梨的資源分析師David Lennox表示，「我們已看到的或應該會看到的減產幅度，將不足以覆蓋疫情導致的需求日降幅2,500萬至3,000萬桶。相反，須注意新型冠狀病毒感染病例在全球範圍內達到頂峰，以便更清晰地了解有多少需求將受衝擊。」

ANZ Research亦發表報告指出，市場繼續擔心美國的儲油設施將達到極限。事實上，自3月以來，庫欣的庫存增加近50%。