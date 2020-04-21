鄧炳強屢就反修例示威發言譴責暴力　早預見港現本土恐怖主義

過去曾多次就反修例示威發言並親到現場的警務處處長鄧炳強，昨收到恐襲常用的爆炸裝置，體現鄧早就預見香港已出現「本土恐怖主義活動」，並指農曆新年過後，香港發生多宗暴力襲擊事件，其中四宗更有人在醫院、交通交匯處及港鐵車廂放置遙控爆炸裝置，警方亦曾檢獲一支AR-15步槍及逾千發子彈，正與律政司研究援引《聯合國（反恐怖主義措施）條例》作出檢控的可能性，嚴厲打擊恐怖主義行為。

鄧炳強本月中在「全民國家安全教育日」的專訪短片中指出，香港已出現近乎「本土恐怖主義」的行為，最令人擔憂的是社會上有部分人不但沒有譴責暴力事件，還不斷將這些暴力行為英雄化及浪漫化，令暴徒以為自己做的事是對的，結果是「推他們出去犯法，自己就坐享政治紅利」。

他表示，自去年六月起，暴力衝擊愈演愈烈，至後期暴徒已採用槍械及爆炸品等極端方法襲擊，罔顧警察和市民的生命安全，這些行為本質上已經擁有「本土恐怖主義」行為的元素，警方從犯罪團體曾檢獲一支AR-15步槍及逾千發子彈，該款步槍正是一七年在美國拉斯維加斯血腥槍擊案中，造成五十多人死亡的同款武器。

他續指：「以前大家可能覺得恐怖主義這幾個字，與香港完全扯不上關係」，正如沒有人會想到，反修例活動會令香港變得如此動盪不安，但去年事件顯示，不排除極端暴力行為的意識已經滲入香港，「對於這些近乎本地恐怖主義的行為不能掉以輕心」，警方會加強反恐能力，保障重要設施的安全，同時亦會加強對市民宣傳教育。

本港自去年六月爆發反修例示威以來，共發生超過一千四百場示威活動，當中不少演變成嚴重暴力行為，破壞本港法治，示威者堵路、縱火、刑毀、襲擊傷人等時有發生，警方指共有七千六百多人被捕，年齡介乎十一至八十四歲。據警方估算，暴力示威者在多場衝突中投擲最少五千枚汽油彈。另本港去年下半年發生近八百宗縱火案，大部分與反修例示威相關。