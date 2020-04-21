東方日報A1：炸彈寄警總　暴徒挑戰一哥

灣仔警察總部昨收到恐襲常用的土製爆炸裝置，收件人是在去年十一月上任的警務處處長鄧炳強，這是首次針對警務處處長的爆炸品案件；當時職員收到郵件時，因發現冒煙及聞到易燃物體的氣味，隨即通知爆炸品處理課前來戒備。消息指，裝置上有電池、電線及易燃物體，非常專業，相信是透過熱力將其引爆着火，可令身處該裝置一至三呎範圍內的人士嚴重受傷。警方批評狂徒是公然挑戰執法機關，對此予以嚴厲譴責，會繼續調查並展開追捕。

警總於本月初曾收到粉末恐嚇信，因此這是警總在一個月內，第二度收到的恐嚇郵件，警方不排除兩宗案件有關，已交由港島總區刑事總部調查。

消息指，昨日上午十時二十分，專責處理郵件的警總職員接獲一封由本地寄出的郵件，信封貼上郵票，由香港郵政人員派遞，收件人是「TANG PING KEUNG」。不過，職員拆開郵件時發現冒煙，並傳來一陣難聞氣味，遂通知上級再召喚爆炸品處理課人員前來，檢取郵件作進一步檢查。

據悉，爆炸品處理課打開郵件後，初步發現是一個自製爆炸裝置，用黑色紙包裹，內有兩粒筆芯電池，連繫着電線及易燃物體，一旦產生熱力觸動裝置，便會發生爆炸，後果不堪設想。

警隊高級炸彈處理主任馬偉德昨向傳媒表示，今次檢獲的爆炸品與以往不同，爆炸裝置具有針對性；換言之是衝着鄧炳強而來。馬又指，當收件人打開郵件後，裝置會近距離產生爆炸，可傷及收件人的眼、臉和手，亦會使該處一至三呎範圍內的人士受傷，是近年全球恐怖主義組織常用的裝置。他又謂，由於郵件曾經冒煙，正調查有關成分，是否與過往爆炸品案件有關。

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩亦指，相信寄件人是有意圖令收件人及打開郵件者受傷，因爆炸品不穩定，運送途中有可能發生爆炸，幸今次無人受傷。警方對罔顧他人安全的行為予以嚴厲譴責，並強調警方絕不會退縮，強調有人犯法便會執法。今次亦是首次有人寄爆炸品予警務處處長，由於警總於本月初亦曾收到粉末恐嚇信，警方不排除兩宗案件有關，會作出深入調查。

吳強調，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》53條，任何人非法及惡意藉任何爆炸品導致爆炸，一經定罪，可判處終身監禁。

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