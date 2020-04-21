網民熱話：自私婦巴士當屋企？　除罩晾腳歎美食　

近日本港新增確診新冠肺炎人數開始減少，部分人可能認為疫情已經逐漸減退，對防疫掉以輕心。有網民就拍到一名中年婦在巴士上晾腳在座位，更不戴口罩大歎美食。婦人此舉被部分網民批評自私，更擔心會嚴重影響車廂衞生甚至播毒。

網民昨日（20日）在Facebook群組「巴士的事討論區」上載圖片，一名中年婦人坐在巴士下層後方座位，未有佩戴口罩。期間婦人穿着鞋雙腳晾在對面座位，並且在車內進食，看似非常悠閒。有網民直斥中年婦無人性，並擔心其他乘客健康。不過有人就認為巴士未滿座，而該名婦人又坐在後方，所以問題不大，「冇所謂啦，睇開啲就天下太平」，但言論受到大批網民質疑，「睇開啲？ 好唔衞生喎」、「你咁睇得開，我得閒上你屋企張床踩下」。

該名網民面對批評亦不甘示弱，表示自己亦曾為巴士司機，「如果呢啲事都擺出嚟！我相信我早就去咗賣鹹鴨蛋 ！」更指睇唔過眼，自己買車請司機，何必搭巴士？有人隨即反駁，「佢根本唔明個重點，個重點係個人衞生」，亦有人指司機可以坐在司機位，乘客則沒有選擇，不可混為一談。

網民有話說

Ming Leung：我會大大聲咳，咳到佢戴口罩！

Chui Chin Pang：香港人從來都是自私，你我也是

Phyllis Tse：每人都應該有公德心，佢咁做係自私行為，同其他人睇唔睇得開係兩回事。何況如果係睇唔開，仲咁文明用文字講道理咩！

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