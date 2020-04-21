富豪東方酒店徵作檢疫不理想　專家憂增感染風險

九龍城的富豪東方酒店被政府徵作臨時檢測中心，明日(22日)起提供予需通宵等候新冠肺炎病毒化驗結果的機場抵港人士留宿，代表等候病毒檢測的措施將擴展至所有航班。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今(21日)在電台節目表示，擔心有留宿一天的檢疫人士對病毒呈假陰性，加上出入酒店的人流較多，會增加感染風險，建議最理想的做法是安排檢疫人士入住酒店觀察14天。

梁表示，現時抵港人士需於酒店留宿一天等候結果成本效益較低，期間職員清潔較頻密，出入酒店的人流亦較多，加上該酒店與機場的距離較遠，認為地點不理想。他指出，抵港人士要乘搭長途車方能到達，增加車上交叉感染的風險。他又提醒，即使檢測結果呈陰性，亦不能排除檢疫人士無受感染，建議政府安排他們到其他交通點離開，以免全部人聚集於九龍城等車離開，強調當局要小心安排出入交通。

梁續指，本地由輸入個案引致的第二波疫情基本上已受控，但重申仍要小心外來個案導致的社區隱形傳播，提醒要做好檢疫措施。

至於禁止4人以上聚集的「禁聚令」，梁認為措施在實際執行上未見太成功，強調最重要是市民自律。他又指，香港的限制措施已較其他地方溫和，惟本地經濟以服務業主導，限制措施對經濟有一定影響。梁認為不能拖得太久，建議政府在安全環境下，與娛樂場所及其他需要停業的業界溝通，有序地恢復運作。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，政府徵用該酒店可讓旅客在有間隔的地方休息，而且入住旅客無出現病徵，加上等候檢測結果時不可外出，認為即使酒店附近有民居亦問題不大。

被問及附近的大廈面對酒店出風口，擔心病毒會循冷氣或通風系統傳播時，許表示，即使有旅客不幸確診，患者所噴出的飛沫亦會落地，而不會飄到冷氣系統，故不存在透過冷氣系統播毒的可能性，故不用擔心出現上述情況，並提醒市民更應注意個人衞生。